No próximo sábado (30), a Escola de Samba Samuca realiza, a partir das 14h, uma apresentação musical em sua página do Facebook.

A live solidária pretende estimular a arrecadação de recursos para o Asilo São Vicente de Paulo, para a Casa das Crianças São João da Escócia e para ONGs de Causa Animal, além disso reavivar na memória de sua comunidade alguns sambas inesquecíveis. “Nesse momento de distanciamento social, nossos músicos estão empenhados em um repertório de anos marcantes para nossa escola e para os que gostam do samba. Estamos em número reduzido de pessoas, com os devidos cuidados de higiene e confiantes que faremos um registro cultural para nosso público”, comenta o presidente da Samuca, Luis Gustavo Lunardi.

As doações para as entidades serão recebidas na Sede da Samuca, na Avenida 9, número 1.200, no sistema drive-thru, no qual os participantes não precisam descer dos carros, do dia 25 até o dia 29 de maio.