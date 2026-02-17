Na sede, família samuqueira celebrou e soltou o grito de campeã. Escola somou 180 pontos no geral e superou as outras três escolas do Grupo Especial I do Carnaval de Rio Claro

Escola trouxe para a Passarela do Samba o tema-enredo “A energia que brota sob a luz do luar”

Com 180 pontos o Grêmio Recreativo Cultural Beneficente Escola de Samba Samuca levou o título de campeão do Carnaval 2026 de Rio Claro. A escola estava com o grito engasgado desde 2015 quando pela última vez havia faturado a disputa.

Na passarela do Samba seus 850 integrantes apresentaram o tema-enredo “A energia que brota sob a luz do luar” divididos em 10 alas e cinco carros alegóricos. A Samuca foi a segunda escola a desfilar na noite de domingo (15) e assumiu o papel de filha da mata, exaltando as raízes indígenas e fazendo um alerta ecológico em um desfile repleto de beleza e conexão com o futuro. Levantou o público com carros imponentes e fantasias luxuosas.

O presidente da Samuca, Celso Rosalen, o Coro, celebrou a conquista. Ao Jornal Cidade, afirmou que “hoje deu para soltar o grito de campeã. O sofrimento era grande, mas o Carnaval que a gente fez este ano era uma certeza de que iríamos buscar este título. Foi um Carnaval impecável, fantasias e alegorias, a escola foi sensacional na avenida. Harmonia, evolução, a bateria, estava na hora da azul e branco recuperar isto”, declarou.

Felipe Custódio, diretor de carnaval da Samuca, afirmou que “a nossa comunidade tem que gritar, até acabar a voz. São 10 anos de jejum, é muita gente trabalhando, gente que acredita. Quando vem esses desafios, a gente precisa reconquistar todos os dias as pessoas da nossa comunidade para que acreditem de verdade. Esse troféu é de vocês”, comentou.

A carnavalesca Fabiana Malaspina também comemorou e se emocionou com o título da escola do golfinho. “Trabalhamos o ano inteiro, esse título é mais do que merecido, é da nossa comunidade, este grito estava entalado, mas somos merecedores com toda a certeza. Dedico o título ao nosso presidente Coro”, finaliza.

Comunidade festeja a chegado do troféu de campeã do Carnaval 2026

Desfile das Campeãs

E nesta terça-feira (17) o desfile das campeãs do Carnaval de Rio Claro contará com a Embaixadores do Samba, tetracampeã do Grupo Especial II, a partir das 20h, em seguida vem a Unidos da Vila Alemã (UVA), vice-campeã do Grupo Especial I, e para finalizar a Samuca, celebrando o título de campeã 2026 da folia rio-clarense. Assista ao vivo pelo YouTube do Jornal Cidade de Rio Claro e flashes ao vivo no Instagram @jcrioclaro.