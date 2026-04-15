Prosa Literária é aberta ao público e acontece no Gabinete de Leitura que fica na Avenida 4, número 427, no Centro

Evento gratuito acontece neste sábado no Gabinete de Leitura e abordará trajetória do escritor e parcerias com Raul Seixas

Neste sábado (18), a obra de Paulo Coelho será o tema central de mais uma edição da Prosa Literária, realizada pela Sociedade Vozes Literárias. O evento gratuito acontece das 15h às 18h, no Gabinete de Leitura de Rio Claro, sendo aberto a toda a comunidade interessada em literatura e cultura.

A proposta do encontro é promover um debate sobre os principais temas presentes nos livros do autor, como a busca por sentido, espiritualidade e escolhas de vida. Reconhecido mundialmente, a obra de Paulo Coelho inclui sucessos como “O Alquimista”, título que consolidou sua carreira internacionalmente e conquistou leitores em diversos países.

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Mediação e parcerias musicais

O encontro será mediado pelo acadêmico e professor Andrei Guimarães Pinto. Além de conduzir a conversa sobre a produção literária, o mediador apresentará músicas que o escritor compôs em parceria com Raul Seixas, como “Sociedade Alternativa”, “Metamorfose Ambulante” e “Tente Outra Vez”.

O público também terá um momento aberto para a leitura de textos autorais e compartilhamento de produções próprias com o grupo. Vale ressaltar que a atividade é organizada pela Sociedade Vozes Literárias, vinculada à Academia de Letras Rio-clarense (Alerc-SP), com apoio da Secretaria de Cultura. O autor não estará presente no local.

Curso sobre Indústria Cultural

Paralelamente às atividades literárias, a Alerc-SP oferece o curso gratuito “Indústria Cultural: Razão Instrumental e Sociedade Administrada”. As aulas, ministradas pelo Prof. Luiz Hermenegildo Fabiano, ocorrem no Gabinete de Leitura nos dias 16, 28 e 30 de abril, das 19h às 21h.

Inspirado na Escola de Frankfurt, o curso analisa a transformação da cultura em mercadoria. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo link: https://encurtador.com.br/AbiL.