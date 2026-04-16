As fotos são de Diego Mendes e a Direção de Arte de Alex de Oliveira

Obra autoral do instrumentista une voz e violoncelo em uma proposta espiritual que homenageia o orixá guerreiro

O cantor, compositor e instrumentista rio-clarense Jonas Moncaio lança nesta sexta-feira (17) a canção “Meu Pai Ogum”, marcando mais um passo em sua trajetória autoral. O trabalho traz uma proposta que une voz e violoncelo, resultando em uma sonoridade única, intensa e espiritual construída a partir de vivências pessoais e conexão com suas raízes.

Com uma trajetória já marcada pelos palcos, Jonas assume o protagonismo de sua própria arte, apresentando um trabalho que transita entre emoção, identidade e verdade. A música faz referência a Ogum, orixá guerreiro ligado à força na sociedade, tecnologia e agricultura, amplamente reverenciado em diferentes culturas. No Brasil, sua presença é marcante nas religiões de matriz africana, sendo o “Dia de Ogum” celebrado nacionalmente em 23 de abril.

Jonas Moncaio – Foto: Diego Mendes

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Espiritualidade e produção musical

Segundo o artista, a composição surgiu de forma intuitiva e reflete sua relação com a espiritualidade. “Nesta canção, que eu sinto que foi um chamado para eu fazê-la, eu falo sobre minha relação com o Ogum, a minha relação com a religião, esse amor que eu tenho. Foi uma música quase ditada pelo astral, ela veio muito intuitiva”, afirma Moncaio.

A produção de “Meu Pai Ogum” conta com a assinatura fonográfica dos renomados artistas Nasi, da banda Ira!, e de Jonny Boy Chaves, proprietário do estúdio “Em Casa”, onde foi gravada a parte instrumental. As vozes foram registradas no estúdio A9, com engenharia de som de Jeff Berg.

A música estará disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music e Tidal. Para reservar a canção gratuitamente, os interessados podem acessar o link de pré-save oficial da distribuidora Tratore clicando aqui.