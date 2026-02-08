Maior campeã da história do Carnaval de Rio Claro busca novo título

A campeã das campeãs, a escola de samba Samuca busca para o Carnaval de Rio Claro em 2026 celebrar a natureza como força sagrada e vital. O enredo “A energia que brota sob a luz do luar” pretende percorrer símbolos naturais e espirituais, como a lua e suas fases e seu impacto na seiva que gera a vida, além da árvore como sabedoria e equilíbrio.

A comunidade azul e branca quer assumir um papel de filha da mata, exaltando as raízes indígenas e fazendo um alerta ecológico em um desfile repleto de beleza e conexão com nosso futuro. A carnavalesca Fabiana Malaspina contou ao JC que o enredo traz bastante inspiração para a produção do desfile.

“A gente vem com um tema-enredo que dá para brincar bastante. Falaremos bastante da natureza, é um tema rico. A escola vem muito bonita, muito dentro do tema. Estamos no ateliê desde setembro do ano passado. São desafios, mas este ano a gente vem para ganhar. São aproximadamente 850 componentes”, conta.

Jeferson Zanotti, carnavalesco das alegorias, explica que “a energia da lua que age através da ceiva da árvore. É a grande chave do enredo. A ceiva da árvore é como sangue do ser humano, ela faz o crescimento, o fruto, a hora que seca, é durante as quatro fases da lua. Começamos desta ideia. Vamos fazer também uma homenagem a um enredo de 45 anos atrás, o “Antes que a natureza morra”, a Samuca já dizia para olhar para a terra”, revela.

O diretor de Carnaval da escola, Felipe Custódio, afirma que o grito de campeão “é um grito engasgado. Mais uma vez queremos resgatar e fazer um grande Carnaval, como a Samuca sempre fez. A escola vem grande e colorida, seguindo uma tendência que fizemos em 2025”.