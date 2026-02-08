Maior campeã da história do Carnaval de Rio Claro busca novo título
A campeã das campeãs, a escola de samba Samuca busca para o Carnaval de Rio Claro em 2026 celebrar a natureza como força sagrada e vital. O enredo “A energia que brota sob a luz do luar” pretende percorrer símbolos naturais e espirituais, como a lua e suas fases e seu impacto na seiva que gera a vida, além da árvore como sabedoria e equilíbrio.
A comunidade azul e branca quer assumir um papel de filha da mata, exaltando as raízes indígenas e fazendo um alerta ecológico em um desfile repleto de beleza e conexão com nosso futuro. A carnavalesca Fabiana Malaspina contou ao JC que o enredo traz bastante inspiração para a produção do desfile.
“A gente vem com um tema-enredo que dá para brincar bastante. Falaremos bastante da natureza, é um tema rico. A escola vem muito bonita, muito dentro do tema. Estamos no ateliê desde setembro do ano passado. São desafios, mas este ano a gente vem para ganhar. São aproximadamente 850 componentes”, conta.
Jeferson Zanotti, carnavalesco das alegorias, explica que “a energia da lua que age através da ceiva da árvore. É a grande chave do enredo. A ceiva da árvore é como sangue do ser humano, ela faz o crescimento, o fruto, a hora que seca, é durante as quatro fases da lua. Começamos desta ideia. Vamos fazer também uma homenagem a um enredo de 45 anos atrás, o “Antes que a natureza morra”, a Samuca já dizia para olhar para a terra”, revela.
O diretor de Carnaval da escola, Felipe Custódio, afirma que o grito de campeão “é um grito engasgado. Mais uma vez queremos resgatar e fazer um grande Carnaval, como a Samuca sempre fez. A escola vem grande e colorida, seguindo uma tendência que fizemos em 2025”.
RAIO-X
Grêmio Recreativo Cultural Beneficente Escola de Samba Samuca
Fundação: 11/11/1974
Cores oficiais: azul e branco
Símbolo da escola: golfinho
Presidente: Celso Rosalen, o Coro
Carnavalescos: Fabiana Malaspina e Jeferson Zanotti
Diretor de carnaval: Felipe Custódio
Tema-enredo: “A energia que brota sob a luz do luar”
Autoria tema-enredo: Emerson Augusto
Autores do samba-enredo: Jeferson Zanotti, Lilian Cruz, Rodrigo Sperandio
Ala musical: Carlos Júnior – intérprete principal / Vozes: Hudson Marcelo, Diego Risso, Marcinho Souza, Gabriel Cruz Pauletto, Felipe Veloso, Maju Pascon e Eliza Sartori; / Cordas: Juninho, Heron, Rodrigo Sperandio e Thiago Xavier.
Mestres de bateria: Nikito e Lukinha
Diretores de naipes: Dani Riani – Cuíca; Silvana Neri – Agogô; Fabiana Gomes – Xequerê; Laís do Nascimento – Chocalho; Luiz Filipy – Tamborim; Danilo Denardi – Caixa; Leonardo Leitão – Marcação; João Carlos (Caca) – Diretor; Thiago Velloso – Diretor.
Ritmistas: 155
Integrantes: 850
Comissão de Frente: Júnior Cecagno e Sandro Maciel (coreógrafos)
Número de alas: 10
Alegorias: 05
Diretores de harmonia: Jean Pauletto, Sol Lopes e João Boer
Mestre-sala e porta-bandeira: Deborah e Gustavo Lunardi
Porta-Estandarte: Thaís Lopes
Rainha da bateria: Carla Siqueira