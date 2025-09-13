Relembrando grandes sucessos, o grupo se apresenta a partir das 20h, em uma roda de samba 360° recebendo convidados, na Avenida 9, 1.200, no Centro

Novamente a quadra da escola de Samba Samuca, localizada na Avenida 9, 1.200, no Centro de Rio Claro, será palco de uma grande festa. Na noite deste sábado (13), a partir das 20h, o local recebe o grupo de samba Samprazer e convidados. Entre as atrações da noite também estão União de Amigos e Júlio Neri e Banda. Durante os intervalos haverá a presença de DJ.

INGRESSOS

Para entrar no evento através da lista VIP, é preciso mandar o nome para o telefone (19) 99797-5218. A entrada VIP acontece até às 22h, após o horário, os ingressos estarão sendo vendidos na portaria da quadra da escola de samba.

Para quem busca o conforto do camarote open bar, o valor é de R$100,00, conforme o lote. As bebidas disponíveis são: chopp, vodka, energético e água. A venda também acontece pelo número (19) 99797-5218. Informações diretamente com Rodrigo.

SAMPRAZER

Nasceu no início dos anos 90 na periferia da zona sul da Grande São Paulo, mais precisamente na cidade de Taboão da Serra. Billy SP e Nassor Alvim resolveram formar o grupo a partir de grande afinidade que já tinham como parceiros de composições para artistas. No final dos anos 90 Rapha Dy Souza, Renato Marinho e Junior Bolacha passam a integrar o grupo.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Intervalo:

Rio Claro Vegan Festival acontece neste domingo, na Academia MMBoxe

Paulo Betti apresenta “Autobiografia Autorizada” no Sesi Rio Claro neste final de semana

Festival de Dança do Shopping Rio Claro chega à oitava edição; veja programação