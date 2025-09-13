Relembrando grandes sucessos, o grupo se apresenta a partir das 20h, em uma roda de samba 360° recebendo convidados, na Avenida 9, 1.200, no Centro

Novamente a quadra da escola de Samba Samuca, localizada na Avenida 9, 1.200, no Centro de Rio Claro, será palco de uma grande festa. Na noite deste sábado (13), a partir das 20h, o local recebe o grupo de samba Samprazer e convidados. Entre as atrações da noite também estão União de Amigos e Júlio Neri e Banda. Durante os intervalos haverá a presença de DJ.

INGRESSOS

Para entrar no evento através da lista VIP, é preciso mandar o nome para o telefone (19) 99797-5218. A entrada VIP acontece até às 22h, após o horário, os ingressos estarão sendo vendidos na portaria da quadra da escola de samba.

Para quem busca o conforto do camarote open bar, o valor é de R$100,00, conforme o lote. As bebidas disponíveis são: chopp, vodka, energético e água. A venda também acontece pelo número (19) 99797-5218. Informações diretamente com Rodrigo.

SAMPRAZER

Nasceu no início dos anos 90 na periferia da zona sul da Grande São Paulo, mais precisamente na cidade de Taboão da Serra. Billy SP e Nassor Alvim resolveram formar o grupo a partir de grande afinidade que já tinham como parceiros de composições para artistas. No final dos anos 90 Rapha Dy Souza, Renato Marinho e Junior Bolacha passam a integrar o grupo.