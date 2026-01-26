O tradicional evento Sambas e Bandeiras acontece no Grupo Ginástico, reunindo as seis escolas de samba da cidade para a apresentação oficial dos enredos do Carnaval 2026

O tradicional evento Sambas e Bandeiras 2026 já tem data marcada para celebrar a força e a tradição do Carnaval de Rio Claro. A festividade será realizada no próximo sábado (31), no Grupo Ginástico, com início às 18 horas.

A iniciativa conta com o apoio direto da Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Comunicação, e da União das Escolas de Samba da Cidade Azul (UESCA). O encontro é fundamental para o fortalecimento da cultura local.

Tradição no Carnaval de Rio Claro

Considerado um dos momentos mais aguardados do calendário carnavalesco rio-clarense, o Sambas e Bandeiras 2026 é uma criação do Grupo Ginástico. O projeto foi idealizado por João Zaine e reúne gerações de sambistas apaixonados.

O evento serve como vitrine para a produção cultural das agremiações, reafirmando Rio Claro como um importante polo do samba no interior paulista. A expectativa é de casa cheia no clube para prestigiar o lançamento das obras musicais.

Apresentação dos sambas-enredo 2026

A noite contará com a presença das seis escolas de samba da cidade. Durante as apresentações, cada agremiação mostrará oficialmente seus sambas-enredo para o próximo desfile, antecipando o ritmo e a identidade que levarão para a avenida.

O público poderá conferir de perto a criatividade dos compositores e a energia das baterias. O Sambas e Bandeiras 2026 é um convite para toda a comunidade valorizar e fortalecer o patrimônio cultural imaterial de Rio Claro.