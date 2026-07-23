Imagem ilustrativa

Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa) oferece canal sigiloso para registrar e acompanhar casos de crueldade contra pets

A Polícia de São Paulo disponibiliza um canal digital para receber denúncias de maus-tratos a animais. Os casos podem ser registrados no site da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa). A denúncia serve para que a polícia investigue e interrompa casos de crueldade contra pets.

É necessário identificar-se para fazer a denúncia, mas a plataforma garante o sigilo dos dados caso o denunciante opte pela privacidade.

Uma vez feita a denúncia de maus-tratos a animais, é possível acompanhar as providências tomadas pela polícia. Para isso, basta utilizar a função “Acompanhar denúncia” no mesmo portal, usando o protocolo e a senha gerados no momento do registro.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

A falsa comunicação de crime tem pena prevista no Artigo 340 do Código Penal, por isso, todas as informações descritas devem ser verdadeiras. Dependendo da gravidade da situação, a Polícia Militar Ambiental também pode ser acionada.

A Polícia Militar Ambiental pode averiguar denúncias e aplicar multas administrativas. Além disso, os municípios paulistas contam com departamentos de proteção animal e centros de zoonoses, que auxiliam no resgate e acolhimento de animais vítimas de violência.

Legislação e proteção animal em São Paulo

São Paulo possui uma lei específica que proíbe o acorrentamento de cães e gatos por correntes ou cordas, estabelecendo também condições para o alojamento e bem-estar dos pets.

Essa legislação considera o acorrentamento como uma restrição da liberdade do animal. Além disso, define como alojamento inadequado qualquer espaço que apresente risco à vida ou à saúde do pet, ou que não possua as dimensões adequadas ao seu tamanho e porte.

Tutores que não cumprirem essa norma estão sujeitos a penalidades, conforme a Lei federal nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais.

Outros canais para denunciar crueldade contra animais

O Disque-Denúncia se configura como um dos principais canais de comunicação entre a população e as forças de segurança. Este serviço, inicialmente acessível apenas por telefone, também recebe denúncias de maus-tratos a animais.

O programa é reconhecido por garantir o sigilo e o anonimato do denunciante, fator que fortalece a confiança da sociedade e estimula a colaboração na elucidação de crimes. As denúncias registradas são analisadas por policiais civis e militares.

Posteriormente, elas são encaminhadas às unidades competentes para averiguação. Assim como na Depa, o denunciante pode acompanhar o andamento da sua denúncia por meio de um protocolo gerado no momento do registro.

Mais em Dia a Dia:

Shopping Rio Claro firma parceria com Projeto Guiii para arrecadar tampinhas

Equipe Snake Thai de Rio Claro brilha no Campeonato Paulista de Muay Thai

Julho das Pretas em Rio Claro tem programação neste sábado