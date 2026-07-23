Nublado; parcialmente nublado; frente fria; Rio Claro

Imagem ilustrativa

Frente fria no litoral paulista provoca variação de nebulosidade e queda de temperatura na região de Rio Claro, segundo o IPMet

De acordo com o IPMet, uma frente fria desloca-se pelo litoral paulista, causando instabilidades no estado de São Paulo, com variação da nebulosidade e áreas de chuvas em algumas regiões paulistas, além de pequena possibilidade de chuva para nossa região. As temperaturas entrarão em declínio nos próximos dias.

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 15,3°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 27°C, conforme os dados fornecidos pela Estação Meteorológica do CEAPLA, do IGCE da Unesp, e pela Prefeitura Municipal de Rio Claro.

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Previsão do tempo e impactos da frente fria

A atuação da frente fria no estado altera as condições climáticas locais, exigindo atenção da população quanto à oscilação térmica e à possibilidade de precipitações isoladas no município.

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