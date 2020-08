Onze unidades de saúde de Rio Claro abrirão no sábado (22) das 8 às 14 horas para vacinar contra o sarampo e outras doenças. Para quem está com doses de alguma vacina em atraso esta é a oportunidade de ficar com a imunização em dia.

Esta segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo é direcionada a pessoas de seis meses a 49 anos. A dose da vacina é aplicada em quem ainda não tomou as doses previstas no calendário vacinal, sendo que todos com idade entre 30 e 49 anos devem receber a dose de reforço, independente de terem tomado a vacina anteriormente.

Em Rio Claro, dentre as pessoas com idade entre seis meses e 29 anos, 2.789 pessoas procuraram as unidades de saúde, sendo que foi necessária a aplicação da vacina em 806 pessoas. Já entre as pessoas na faixa etária entre 30 e 49 anos foram aplicadas 1.908 doses.

As doses da vacina são aplicadas em pessoas com idade entre um e 29 anos que ainda não tomaram as duas doses previstas no calendário nacional de imunização. Os bebês com seis meses ou mais também devem receber a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário, mas é recomendada devido à circulação do vírus no território. É importante apresentar a carteira de vacinação.

No sábado estarão abertas, exclusivamente para vacinação, as unidades do Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Bonsucesso, Jardim das Palmeiras, Mãe Preta, Terra Nova, Jardim Novo, São Miguel, Bairro do Estádio (UBS 29), Wenzel e Cervezão. A vacinação é segura e todos os cuidados preventivos ao coronavírus estão sendo adotados nas unidades de saúde.