Imagem: arquivo JC

Previsão do tempo indica dia ensolarado e temperaturas elevadas para atividades ao ar livre na cidade

Segundo dados do portal Climatempo, o sábado (25) em Rio Claro será marcado pelo predomínio do sol e temperaturas que podem atingir a marca dos 30°C. O dia começa com uma mínima de 17°C, apresentando condições típicas de outono, com a presença de nevoeiro ao amanhecer.

As nuvens devem aumentar no decorrer da tarde, porém, não há previsão de chuva para o município. O tempo quente e ensolarado torna o dia propício para a realização de atividades ao ar livre, como caminhadas nos parques e áreas públicas da cidade.

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Qualidade do ar e condições climáticas

Além das temperaturas elevadas, a qualidade do ar em Rio Claro tende a ser boa, apresentando índices elevados de pureza, o que é benéfico para toda a população.

Com a ausência de precipitações, os moradores devem ficar atentos apenas à variação térmica entre o amanhecer e o período da tarde, característica comum nesta época do ano na região.