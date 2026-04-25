Criminoso foi detido em flagrante pela Polícia Militar próximo à Rua 14 após ameaçar vítima com faca de cozinha
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar no fim da tarde desta sexta-feira (24), por volta das 17h30, após cometer um roubo de bicicleta na região da Rua 14, na Vila do Rádio, em Rio Claro. O suspeito utilizou uma faca de cozinha para ameaçar testemunhas durante a ação criminosa ocorrida próxima a uma agência bancária.
De acordo com o relatório policial, uma equipe da PM realizava patrulhamento preventivo na área quando notou uma movimentação suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado e abordado pelos oficiais. Durante a revista pessoal, a faca utilizada no crime foi encontrada em sua cintura.
📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z
Confissão e histórico criminal
Ao ser questionado pelos policiais, o homem confessou o roubo de bicicleta. A vítima relatou que havia deixado o veículo devidamente travado em um poste em frente ao seu local de trabalho. Um colega de trabalho presenciou o momento em que o suspeito cortava a trava e, ao tentar intervir, foi ameaçado com a faca. O criminoso chegou a apontar a arma branca novamente contra a testemunha antes de iniciar a fuga.
A bicicleta foi recuperada intacta e devolvida ao proprietário. Segundo a Polícia Militar, o detido já possui passagens anteriores por outros crimes. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a prisão em flagrante foi ratificada, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.