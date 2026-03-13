Mauro Prado, Omar Cecchetto, Danúsio Diniz e Cláudio Von Zuben

O provedor da Santa Casa recebeu a homenagem do Rotary Club de Rio Claro em reconhecimento à sua gestão e aos serviços prestados à comunidade local

O Rotary Club de Rio Claro, instituição que celebra 85 anos de serviços dedicados à comunidade, realizou uma reunião festiva no mês de fevereiro para conceder um importante reconhecimento.

Na ocasião, o clube homenageou o provedor da Santa Casa de Rio Claro, Danúsio Antônio Diniz, com o título de Profissional do Ano. A honraria destaca líderes cujo trabalho gera impacto social.

Gestão na Santa Casa de Rio Claro

À frente da Santa Casa, Danúsio Antônio Diniz conduz uma gestão focada em avanços estruturais e humanizados. O trabalho do provedor é marcado pelo compromisso em ampliar a qualidade do atendimento regional.

Segundo o Rotary Club de Rio Claro, a dedicação do homenageado tem impulsionado melhorias contínuas na instituição de saúde. O espírito de colaboração do gestor fortalece parcerias essenciais para o município.

Parceria entre Rotary Club de Rio Claro e saúde

Durante a cerimônia, o presidente do ano rotário 2025–26, Omar Cecchetto, ressaltou as qualidades de Diniz. Ele enfatizou a importância da união entre as instituições para o bem comum da população.

Cecchetto destacou a sinergia entre o Rotary Club de Rio Claro e a Santa Casa. Essa cooperação mútua tem viabilizado o desenvolvimento de projetos de grande valor social e humanitário.

A homenagem reforça o propósito rotário de valorizar lideranças que ajudam a construir uma sociedade mais solidária. O reconhecimento celebra o trabalho dedicado ao cuidado com o próximo em Rio Claro.