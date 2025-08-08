Juliana Soares, foi espancada pelo namorado com 61 socos no rosto dentro de um elevador

Vítima de violência doméstica pelo ex-jogador Igor Cabral, ela compartilha imagem do tratamento com laser após cirurgia bem-sucedida; caso chocou o país

Sete dias após a cirurgia de reconstrução facial, Juliana Soares, 35 anos, divulgou sua primeira imagem nas redes sociais desde o brutal ataque que sofreu: ela aparece no leito hospitalar realizando laserterapia para reduzir o inchaço e controlar a inflamação. Nos stories, também compartilhou uma foto do próprio rosto, revelando parte do processo de recuperação.

Juliana foi agredida com 61 socos no rosto pelo então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, no dia 26 de julho, dentro de um elevador em Natal (RN). As imagens da violência foram registradas por câmeras de segurança e expuseram a gravidade do crime.

Internada no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da UFRN, ela passou por uma cirurgia de reconstrução facial – técnica de osteossíntese – realizada por uma equipe multidisciplinar especializada, com o objetivo de restabelecer estética e funcionalidade da face.

Juliana Soares publica stories com a foto do rosto e compartilha processo de recuperação após cirurgia reparadora. Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cirurgia foi bem-sucedida, e Juliana recebeu alta em 4 de agosto, após evolução positiva no quadro clínico. Em sua postagem, ela descreve o tratamento como parte do processo de recuperação: “laserterapia pós-operatória para reduzir o edema e modular a inflamação”.