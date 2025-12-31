No final do ano, período tradicionalmente marcado por celebrações, encontros e clima de confraternização, muitas cidades acabam enfrentando um problema recorrente: os rolezinhos e as arruaças. O que deveria ser um momento de lazer e alegria para todos, em diversos casos se transforma em situações de desordem, barulho excessivo, infrações de trânsito, vandalismo e insegurança. Esses episódios afetam moradores, comerciantes e o poder público, levantando debates importantes sobre convivência social, responsabilidade coletiva e a necessidade de soluções eficazes para garantir um fim de ano mais tranquilo e seguro para a população.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, o Major PM Facchini falou sobre ações que serão desenvolvidas em Rio Claro agora na virada do ano: “É importante deixar claro que o fato de motociclistas se aglomerarem e trafegarem pelas ruas não é infração mas o que a gente percebe é que os limites extrapolam com indivíduos empinando moto, andando sem capacete, em alta velocidade, fazendo racha, o que coloca em risco a segurança de terceiros também. Essas atividades sim são infrações e muitas delas graves ou gravíssimas que implicam até em suspensão da CNH e apreensão do veículo. Nossas equipes estarão pelas ruas para garantir a segurança mas se a comunidade se deparar com alguma aglomeração prévia e suspeita, ligue 190 imediatamente. Percebemos também que muitos desses ‘rolezinhos’ são organizados através de redes sociais. Se alguém também souber de algo pode nos passar. Também estaremos atentos com motoristas que ingerem bebida alcoólica e saem para dirigir. Estaremos realizando testes com etilômetro. A Polícia Militar quer que todos se divirtam mas com segurança e ordem”, pontuou o major.