SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A organização do torneio de tênis Roland Garros, um dos quatro mais importantes do esporte, anunciou nesta terça-feira (17) que mudará de data por causa da pandemia de coronavírus. Sairá do fim de maio para ser disputado de 20 de setembro a 4 de outubro.

Ainda não está claro como isso impactará o restante do calendário dos circuitos masculino (ATP) e feminino (WTA), que já haviam anunciado suspensão de todas as competições pelo menos até o fim de abril.

Na nova data divulgada, Roland Garros coincidiria com uma série de torneios já agendados e seria disputado uma semana depois do fim de outro evento do Grand Slam, o US Open.