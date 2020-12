Foto: Divulgação

AMON BORGES – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Rock in Rio anunciou na terça-feira (15) o Iron Maiden como headliner do dia do metal, em 24 de setembro de 2021. O grupo fecha a primeira noite do festival, que terá na mesma ocasião Dream Theater, Megadeth e Sepultura em uma dobradinha com a Orquestra Sinfônica Brasileira.



No fim de setembro, a organização do evento confirmou as datas da próxima edição na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico (zona oeste do Rio): 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro.



Em 2019, Iron Maiden e Sepultura estiveram entre os destaques do palco Mundo. Já o Megadeth estava escalado, mas cancelou o show para o vocalista, Dave Mustaine, tratar um câncer de garganta, e a banda foi substituída pelo Helloween. O Dream Theater vai se apresentar no festival pela primeira vez.



A venda de ingressos começa em 9 de março com a disponibilização do Rock in Rio Card, que garante entrada no festival antes mesmo de todas as atrações serem conhecidas. O preço ainda não foi anunciado.



A organização do evento diz estar confiante no restabelecimento das questões que envolvem a saúde e na retomada das atividades sócio-culturais após a pandemia do novo coronavírus.



Outra atração já confirmada, mas sem data divulgada, é o DJ Alok.

A última edição do Rock in Rio reuniu atrações como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Seal, Emicida, Anitta e Imagine Dragons.



Já o Rock in Rio Lisboa deste ano teve de ser adiado por causa do novo coronavírus. A nona edição do evento, que ocorreria nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, foi remarcada para 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.



Por ora, estão confirmados nomes como Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Ivete Sangalo e Anitta.



De acordo com Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, a décima edição na capital portuguesa está mantida para 2022 -normalmente há o intervalo de um ano.



Em 2022, o Rock in Rio pode ter um festival-irmão em São Paulo. Chamado The Town, o evento é uma nova iniciativa de Roberto Medina, idealizador e presidente do Rock in Rio, que assinou uma carta de intenção com a prefeitura da capital paulista.



“Se tudo der certo, em 2022, o país será sede de um novo festival e, com isso, o público terá um pacote de experiências garantido, não apenas no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo”, diz em comunicado a organização do megaevento carioca.