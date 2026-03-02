Torcida e jogadores celebram juntos gol do Rio Claro sobre EC São Bernardo. Foto: Reprodução/Paulistão

Com gol de Andrey aos 49 do segundo tempo, Rio Claro bate o São Bernardo por 1 a 0 no Schmidtão e se consolida na terceira posição da Série A3

O Rio Claro FC venceu o São Bernardo por 1 a 0 na manhã deste domingo (1º), jogando no Estádio Augusto Schmidt Filho, o Schmidtão. A partida, válida pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, foi decidida nos acréscimos.

O gol da vitória do Galo Azul saiu apenas aos 49 minutos do segundo tempo, com um chute de fora da área do jogador Andrey. O resultado mantém a equipe rio-clarense firme na briga pelas primeiras posições da tabela.

Jogo intenso e susto com atendimento médico

A partida começou com o Rio Claro FC buscando o domínio do jogo e finalizando com perigo logo aos quatro minutos. O São Bernardo respondeu rapidamente com jogadas de Cristian pela direita, levando trabalho à defesa mandante.

No entanto, o confronto foi marcado por um momento de preocupação no primeiro tempo. O atleta Michael Douglas, do São Bernardo, sofreu um choque de cabeça e precisou ser removido por uma ambulância UTI.

O jogador apresentava fortes dores e dificuldade de movimentação nos braços, com suspeita de concussão cerebral. Após a interrupção para o atendimento médico, o ritmo do duelo sofreu alterações.

Expulsões e o gol decisivo do Rio Claro

Após o intervalo, o clima no Schmidtão ficou mais tenso e o jogo tornou-se faltoso. Aos 36 minutos da etapa final, Jefinho, do Rio Claro FC, e Romário, do São Bernardo, foram expulsos após uma troca de agressões.

Quando o empate parecia definido, Andrey dominou a bola fora da área aos 49 minutos. Ele arriscou o chute de longe e a bola acertou o ângulo do goleiro adversário, garantindo os três pontos para o time da casa.

Com a sexta vitória na competição, o Rio Claro FC chega aos 21 pontos e permanece na terceira colocação da Série A3. O próximo compromisso do Galo será contra o Marília, nesta quarta-feira (4), às 19h, fora de casa.