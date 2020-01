Rio Claro vence o Penapolense na segunda rodada da A-2

Pela 2ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o Rio Claro fez a sua estreia no Schmidtão, diante da torcida, onde recebeu o Penapolense. O Azulão buscava a sua reabilitação depois de perder na primeira rodada para o Monte Azul por 2 a 0. Já por sua vez o Penapolense, após vencer o São Caetano por 3 a 2, veio no campo do adversário em busca de mais três pontos.

Em campo os donos da casa saíram na frente. Aos 17 minutos, após cruzamento na grande área, Jaílton tentou afastar o perigo mas acabou marcando contra: Rio Claro 1 x 0 Penapolense. Já a arbitragem deu o gol para o jogador do Galo Azul Lucas Crispim.

Na etapa complementar o Rio Claro conseguiu ampliar o placar logo no início, aos cinco minutos, o que deu mais tranquilidade. Em uma jogada trabalhada que começou pela direita a bola sobrou para Adilson que finalizou e balançou a rede fazendo 2 a 0 Galo Azul.

A resposta veio nove minutos depois com um golaço de falta de Rafinha. O jogador da equipe da Penápolis pegou muito bem na bola sem chance de defesa para o goleiro do Azulão: Rio Claro 2 x 1 Penapolense.

Apesar do forte calor o jogo continuou movimentado e quem escreveu seu nome na partida também foi Eduardo que aos 34 minutos fez uma pintura no Schmidtão: de letra fez o terceiro gol do Rio Claro fechando o placar. Rio Claro 3 x 1 Penapolense.

Com o resultado, o Galo Azul somou os três primeiros pontos na competição e volta a campo na quarta-feira (29) contra o Red Bull Brasil às 15h no Augusto Schmidt Filho.

*Público: 392 pagantes *Renda: R$ 3.990,00