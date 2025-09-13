Edição de feira vegana acontece das 12h às 18h com muita variedade e diversão!

Acontece no domingo (14), das 12 às 18h, na Academia MMBoxe, localizada na Rua 1B, 357, no bairro Cidade Nova, em Rio Claro, o Rio Claro Vegan Festival, que promove cultura vegana, economia circular, ativismo e sustentabilidade. A entrada do evento é gratuita e quem puder, a organização pede que doe um quilo – ou mais, de ração para cachorro ou gato.

PROGRAMAÇÃO

O evento contará com DJ Adriano Vegano durante todo o evento agitando o público presentes; música ao vivo com Gabriel Vako, das 14h às 15h30; acrobacias circenses com DuoTrixas, Luis Aff e Tofanelli, a partir das 16h e recreação infantil com Kenbutateni durante todo o evento para os pequenos.

Ainda de acordo com a organização, serão mais de 15 expositores vendendo suas áreas, brechó, comidas salgadas e doces veganas, bebidas e muito mais. É proibida a entrada com cooler. Água potável estará à disposição de todos no evento.

A gestão de resíduos orgânicos será feita em parceria com a @ciclovida_rc. Leve sua bolsa, potes, copos, canudos reutilizáveis para aproveitar o Festival. Na página do Rio Claro Vegan Festival no Instagram é possível ver os expositores.