Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Prefeitura contratou nova associação de catadores, que inicia operação em novembro

Em algumas semanas o município de Rio Claro passará a contar com mais trabalhadores fazendo a coleta de materiais recicláveis. A prefeitura de Rio Claro definiu a contratação da Associação de Catadores e Recuperação de Materiais Recicláveis Cidade Azul para também atuar nesse serviço, que já tem a CooperViva – Cooperativa de Produção dos Catadores de Material Reaproveitável de Rio Claro – e a Associação de Catadores de Material Reciclável Novo Tempo. “Com esta iniciativa, estamos investindo na zeladoria da cidade, cuidando do meio ambiente e estimulando a geração de emprego e renda”, destaca o prefeito Gustavo Perissinotto.

A nova associação deverá iniciar seus trabalhos no mês de novembro. “Nossa expectativa é de que a quantidade mensal de recicláveis coletados passe de 300 toneladas para até 450 toneladas”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Leandro Geniselli. O número de trabalhadores percorrendo as ruas de todos os bairros e distritos de Rio Claro deverá saltar de 66 para quase 90. O próximo passo será definir as áreas de atuação de cada contratada.

Se houver alteração no calendário dos dias e horários da coleta, a população será informada com antecedência.

O secretário Leandro ressalta que a contratação da nova associação reforça o compromisso da administração municipal com a sustentabilidade, incentivando a população a participar da separação correta dos resíduos e contribuindo para uma cidade mais limpa e com responsabilidade ambiental.