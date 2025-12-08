Rio Claro recebe na semana que vem as primeiras doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite em bebês. A partir de quinta-feira (11) a vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família do município. As gestantes, a partir da 28ª semana de gestação, devem tomar a vacina para proteger os bebês.

A vacina é uma novidade no calendário de imunização do SUS. Antes disso, a opção para as gestantes era recorrer a clínicas particulares para tomar a dose.

“É uma vacina muito aguardada, uma vez que o VSR é o principal causador de bronquiolite em recém-nascidos, uma das infecções mais graves no período neonatal”, observa Fabyolla Lourenço, responsável pelo setor de imunização da Fundação Municipal de Saúde.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Vírus Sincicial Respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. A vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações.

“Em meio a tantos cuidados que a mãe adota para proteger o seu filho, a vacina com certeza é um dos mais importantes, uma vez que envolve a saúde do bebê que está para chegar”, acrescenta Fabyolla.

As doses serão retiradas pelo município na terça-feira e já na quarta começam a ser entregues às unidades. Na quinta-feira todas as unidades estarão com as doses disponíveis.

O atendimento nas salas de vacina é de segunda a sexta-feira a partir das 7h30. Nas USF Mãe Preta, Terra Nova e Bonsucesso, o atendimento é até as 18h30. Já nos demais postos de saúde a vacinação vai até as 16h30.