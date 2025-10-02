A pequena Lorena Sousa, de 9 anos, precisa de um transplante de medula urgentemente

Cadastramento acontece no dia 10 de outubro, das 8 às 20h, no Grêmio da Santa Cruz, na Rua 9

Diagnosticada com anemia aplástica aos nove anos de idade, a pequena Lorena Sousa precisa urgentemente de um transplante de medula óssea. Natural de Rio Claro, assim como os pais Erik e Natalia, Lorena vive atualmente em Portugal com a família e seu irmão Enzo.

CAMPANHA

Uma campanha tem sido feita há semanas para incentivar pessoas de todas as cidades da região no processo de cadastramento, mas é preciso da compatibilidade necessária para a doação. Os familiares de Lorena já fizeram os testes e não são compatíveis, por isso, novamente a cidade de Rio Claro, através do Fundo Social de Solidariedade, que tem à frente Bruna Perissinotto, primeira-dama do município, levanta-se para ajudar a família.

Com a família sem compatibilidade, a esperança da menina de 9 anos está no cadastro de voluntários; campanha acontece no Grêmio Santa Cruz

“O Grupo Mais Vida irá fazer uma campanha em Rio Claro junto com o Hospital do Amor, de Barretos, para o cadastro de doação de medula óssea. Minha netinha precisa urgentemente de um transplante.

O grupo está organizando esta campanha juntamente com o Fundo Social da cidade, por meio da primeira-dama e o evento será no dia 10 de outubro, das 8 às 20h, no Grêmio da Santa Cruz, na Rua 9, para pessoas entre 18 e 35 anos”, disse Fátima Nasser, avó de Lorena.

REDES

Nas redes sociais, a mãe de Lorena, Natalia Cardoso, compartilha o dia a dia da família e também publicações sobre o tratamento da pequena. Acesse o Instagram @nataliacardoso2021

e acompanhe a família. Divulgue a campanha e ajude a informação chegar a mais pessoas!