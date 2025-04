O primeiro trimestre de 2025 trouxe resultados importantes para o sistema de esgotamento sanitário de Rio Claro. Entre janeiro e março, a BRK, concessionária responsável pelos serviços no município, tratou 4.452.939 m³ (44 milhões de litros) de esgoto – na prática, isso significa que um montante equivalente a aproximadamente 2.350 piscinas olímpicas de esgoto deixou de ser despejado nos rios e córregos da cidade.

O dado coloca a cidade em destaque nacional, pois de acordo com o Ranking do Saneamento 2024, do Instituto Trata Brasil, aproximadamente 90 milhões de pessoas vivem sem coleta de esgoto no país. O estudo revela ainda que apenas 56% do esgoto gerado é coletado e 52,2% passam por tratamento adequado no Brasil.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento no volume de esgoto tratado é de 139 milhões de litros. Em 2024, foram tratados 4,3 bilhões de litros e o crescimento em 2025 reforça o compromisso da BRK com a sustentabilidade, saúde pública e preservação do meio ambiente.

“Os resultados que alcançamos no primeiro trimestre reforçam o compromisso da BRK com a excelência nos serviços prestados em Rio Claro. Estamos investindo continuamente em tecnologia, infraestrutura e capacitação das equipes para garantir que o esgoto seja coletado e tratado com eficiência, protegendo o meio ambiente e a saúde da população. Cada metro cúbico tratado representa um passo a mais para manter nossos corpos d’água limpos e saudáveis”, destaca Rodrigo Zangirolami, coordenador de operações da BRK em Rio Claro.

Os números reforçam o destaque de Rio Claro no cenário do saneamento básico e mostram que o trabalho realizado pela BRK segue alinhado às metas de universalização do acesso ao tratamento de esgoto no país.