Com mais dois óbitos confirmados por coronavírus, Rio Claro chega a 25 mortes provocadas pela Covid-19. As vítimas são uma idosa e um homem. Ao todo o município tem 593 casos positivos, incluindo 29 novos casos, conforme boletim divulgado na segunda-feira (22) pela Secretaria Municipal de Saúde. Os novos casos são de três pacientes que estão hospitalizados e 26 em isolamento domiciliar.

>>> Prefeitura anuncia fechamento do comércio a partir do dia 25

O número de pacientes internados voltou a subir e chega a 79, incluindo casos suspeitos, sendo 26 em leitos do SUS e 53 na rede particular. Desse total, 26 pacientes estão em UTI, com 16 em atendimento no SUS e 10 em hospitais particulares. Estas informações agora constam também no boletim divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde de Rio Claro.

“Isso dá mais clareza à população sobre a situação no município”, destaca o prefeito João Teixeira Junior. “São informações complementares que dão o panorama dos leitos ocupados no SUS e em hospitais particulares”, acrescenta o prefeito Juninho. Até o momento, no município 110 pessoas se recuperaram da Covid-19 e há um óbito em investigação.