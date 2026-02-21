Rio Claro confirmou nesta semana um caso de dengue, conforme boletim da Vigilância Epidemiológica de Rio Claro divulgado nesta sexta-feira (20). Ao todo são 14 casos neste ano.

Para orientar a população e vistoriar casas e pontos estratégicos, equipes da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro percorrem bairros da cidade. A população também precisa fazer a sua parte. Qualquer recipiente que possa acumular água deve ser removido e quintais e terrenos precisam ser mantidos limpos e em ordem o tempo todo.

A destinação correta dos resíduos é ponto fundamental no combate à dengue. Para isso, o município conta com oito ecopontos, coleta de lixo domiciliar, catabagulho e coleta seletiva.