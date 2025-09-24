Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo segue estável, com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva, influenciado por um sistema de alta pressão que atua sobre o estado de São Paulo, segundo o IPMet. As temperaturas permanecem amenas: a mínima registrada hoje (24) no campus da Unesp foi de 13,4°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/UNESP, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.