Imagem ilustrativa

Rio Claro terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado neste sábado (09), com noite de poucas nuvens. A temperatura mínima registrada foi de 12 graus, enquanto a máxima prevista é de 22. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%, sem expectativa de chuvas.

No domingo (10), Dia dos Pais, o dia começa ensolarado, com aumento gradual de nuvens a partir da tarde, mas sem previsão de chuva. A mínima será de 7 graus, indicando queda significativa na temperatura, e a máxima deve atingir 20 graus. A umidade relativa do ar ficará entre 40% e 88%. As informações são do portal Climatempo.