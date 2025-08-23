Imagem ilustrativa

O sábado (23) será de sol predominante, com aumento de nebulosidade à tarde. À noite, o céu segue bastante nublado, mas sem previsão de chuva. A mínima registrada foi de 18°C e a máxima deve chegar a 32°C, com a umidade relativa do ar variando entre 27% e 64%.

No domingo (24), o cenário se mantém semelhante: sol predominante, nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade volta a se intensificar, ainda sem expectativa de precipitação. A mínima será de 17°C e a máxima de 30°C, mantendo o calor. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 31% e 76%, conforme informações do Climatempo.