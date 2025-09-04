Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo segue sob influência de um sistema de alta pressão, com massa de ar seco, que atua em todo o estado de São Paulo. O dia apresenta predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens, sem expectativa de chuva e com baixos índices de umidade do ar, especialmente à tarde, quando a sensação de calor é mais intensa.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje (04) foi de 14,5 °C, enquanto a máxima prevista para o período é de 31 °C.

Informações fornecidas pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e pela prefeitura municipal de Rio Claro.