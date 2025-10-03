Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, uma massa de ar seco continua atuando sobre grande parte do estado de São Paulo, mantendo muito calor, céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva em diversas regiões. No oeste, sul e na faixa leste do estado, há previsão de chuvas isoladas devido à presença de um sistema de baixa pressão no Sul do Brasil, que provoca instabilidade na divisa com o Paraná, devendo perder intensidade a partir de sábado (04).

As temperaturas permanecem elevadas. Durante o final de semana, o tempo deve se manter estável na região de Rio Claro, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem chuva, em função do fortalecimento da massa de ar seco, que também mantém as temperaturas altas. No campus da Unesp, a mínima registrada hoje (03) foi de 17,2°C, enquanto a máxima prevista é de 34°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e pela prefeitura municipal de Rio Claro.