Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo segue instável no estado de São Paulo, com nebulosidade variável e possibilidade de chuvas isoladas, sobretudo nas regiões nordeste e leste, devido à atuação de um sistema de baixa pressão no continente. As temperaturas permanecem estáveis.

No fim de semana, a condição de estabilidade retorna, com predomínio de sol, poucas nuvens e ausência de chuva na maior parte do estado. Na faixa leste, a nebulosidade se intensifica, mantendo a previsão de chuvas fracas, especialmente no litoral, em razão da circulação de ventos úmidos do oceano. As temperaturas voltam a subir.

Em Rio Claro, a mínima registrada nesta sexta-feira (29) no campus da Unesp foi de 15,6°C. A máxima prevista varia entre 23°C e 25°C. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.