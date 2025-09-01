Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, um sistema de alta pressão mantém o tempo estável no estado de São Paulo, refletindo no interior do estado, incluindo Rio Claro, com predomínio de poucas nuvens. Na faixa leste paulista, a nebulosidade é mais intensa, e há previsão de chuvas fracas e isoladas no litoral, devido à umidade trazida pelos ventos do oceano.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje (01) no campus da Unesp foi de 12,5 °C, enquanto a máxima prevista chega a 30 °C.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP) e prefeitura municipal de Rio Claro.