Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo permanece estável, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva em todas as regiões, em razão do afastamento da frente fria que atuava sobre o estado de São Paulo, segundo o IPMet. As temperaturas seguem em elevação, enquanto os índices de umidade permanecem baixos, especialmente no período da tarde.

A mínima registrada hoje (21) no campus da Unesp foi de 16,4 °C, enquanto a máxima prevista deve oscilar entre 31 °C e 32 °C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro.