Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Município terá plantões nos sábados seguintes em outras unidades

Rio Claro terá até o mês de dezembro plantões semanais de vacinação aos sábados. A cada semana duas unidades de saúde estarão abertas para vacinar a população, inclusive contra o HPV, direcionado a meninos e meninas de 9 a 19 anos. Neste sábado (27) o atendimento será das 8 às 15 horas na unidade básica de saúde do Wenzel e na unidade de saúde da família do Jardim das Palmeiras.

“Para quem não consegue comparecer à unidade nos dias úteis está é uma ótima oportunidade de colocar a carteira de vacinação em dia”, observa Fabyolla Lourenço, que coordena o setor de imunização da Fundação Municipal de Saúde. Estarão disponíveis as vacinas do calendário nacional.

A iniciativa é mais uma ação da Fundação de Saúde visando ampliar a cobertura vacinal entre a população. Até outubro, equipes da Vigilância Epidemiológica estão percorrendo escolas estaduais para verificar carteirinha de vacinação e aplicar eventuais doses que estejam pendentes.

A vacinação é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e salvar vidas. Durante a semana todas as salas de vacinação de Rio Claro atendem de segunda a sexta-feira a partir das 7h30. Nas unidades dos bairros Mãe Preta, Bonsucesso e Terra Nova a vacinação vai até as 18h30, e nas demais unidades de saúde do município a vacinação se encerra às 16h30.