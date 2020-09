Pela primeira vez desde o início do mês de Junho, Rio Claro tem menos de 100 pacientes em tratamento contra a Covid-19. De acordo com o boletim oficial divulgado nesta terça (22), o município tem atualmente 78 pessoas com a doença.

A última vez que RC teve um número de pessoas em tratamento abaixo de uma centena foi em 3 de Junho, quando o município tinha 88 pacientes, um dia antes, no dia 2/6, foi a última vez que o número registrado esteve abaixo do divulgado hoje, com 72 pessoas com a covid-19 ao mesmo tempo.

Dos 78 pacientes que Rio Claro tem nesta terça, 27 estão internados, sendo 18 em leitos de enfermaria e nove em UTIs. Os outros estão em isolamento domiciliar.

O dia com mais pacientes em tratamento foi em 24 de Julho, quando Rio Claro tinha 1117 pessoas infectadas simultaneamente.