Denso nevoeiro cobriu Rio Claro nas primeiras horas da manhã, dissipando-se com a chegada do sol

Segundo o IPMet, o tempo segue estável em todo o Estado de São Paulo. No interior, a previsão para hoje (18) é de céu claro a poucas nuvens, sem registro de chuva. Apenas na faixa leste podem ocorrer chuvas isoladas no litoral, provocadas pela circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. As temperaturas estarão em elevação ao longo do dia.

Em Rio Claro, o início da manhã foi marcado por denso nevoeiro em grande parte da cidade, que aos poucos se dissipou. A estação meteorológica do Ceapla/IGCE da Unesp, em parceria com a prefeitura, registrou mínima de 11,1°C, e a máxima prevista para hoje é de 30°C.