O tempo em Rio Claro segue estável, com céu claro e sem previsão de chuva, segundo o IPMet. As temperaturas permanecem baixas durante a noite e o início da manhã, elevando-se ao longo da tarde.

Para sábado (20), a previsão indica céu com variação de nebulosidade, mantendo o clima seco. No domingo (21), o dia começa com poucas nuvens, mas a aproximação de uma frente fria pode provocar chuvas e trovoadas isoladas em algumas regiões do estado durante a tarde.

No campus da Unesp, a mínima registrada hoje (19) foi de 13,2°C, e a máxima prevista deve variar entre 33°C e 35°C, conforme dados da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP) e da prefeitura municipal de Rio Claro.