O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus (Covid-19) subiu de 20 para 24 em Rio Claro. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (19) pela Secretaria Municipal de Saúde, que na quarta-feira (18) divulgou boletim que indicava 20 casos suspeitos.

Até o momento, Rio Claro teve 27 casos notificados como suspeitos de coronavírus. Três foram descartados e 24 estão em observação aguardando resultados de exames que irão apontar se houve ou não contágio pelo coronavírus.

>>> Comércio de rua em Rio Claro sofre mudança no horário

Na terça-feira (17) a prefeitura criou o Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) e anunciou uma série de medidas para prevenção e contenção da doença.

O atendimento presencial em repartições públicas municipais foi suspenso para diminuir a circulação de pessoas, eventos culturais foram cancelados e as aulas na rede municipal pública de ensino estão sendo gradualmente suspensas até o fechamento temporário das escolas a partir de segunda-feira (23).

A orientação da Vigilância Epidemiológica de Rio Claro é que para a população adote como hábito as medidas preventivas, como lavar as mãos com frequência com água e sabão. Orientações sobre prevenção, transmissão e sintomas estão disponíveis no site da prefeitura (www.rioclaro.sp.gov.br), no link “Coronavírus: guia de prevenção”.