Leão encara o Osasco na noite desta terça-feira, fora de casa, após vitória emocionante no fim de semana

Foi uma noite de muita festa em Rio Claro. Com forte apoio de seu torcedor, que mais uma vez lotou o ginásio Felipe Karan, a equipe local venceu a segunda partida na Divisão Especial Masculina do Campeonato Paulista, superando o Mogi Basquete por 75 a 71, em um jogo cheio de reviravoltas no placar a decidido em seus momentos finais.

Com desempenho bastante semelhante até aqui no Paulista, era esperado que o duelo entre as duas tradicionais equipes fosse equilibrado. E como já se tornou rotina em Rio Claro, o ginásio Felipe Karan estava lotado para empurrar o time local. Nos dois primeiros quartos, Mogi aproveitou erros do adversário no ataque para pontuar e terminou o primeiro tempo vencendo o jogo por 38 a 32.

Mesmo oscilado muito ao longo da primeira metade do jogo, Rio Claro foi para o intervalo tendo crescido de produção no final do segundo quarto, o que deu para sua torcida a esperança de uma reviravolta no placar no terceiro e quarto quartos. E parece que a conversa no vestiário foi efetiva porque, Rio Claro teve postura defensiva mais forte e conseguiu assumir a ponta do placar no início da terceira parcial. A partir daí, a partida se tornou imprevisível com as duas equipes se alternando na liderança.

Mogi compensou a melhor marcação de Rio Claro com bom aproveitamento da linha de três pontos, caso contrário Rio Claro teria aberto maior vantagem quando o quarto quarto começou. Mas como a principal característica da partida no Felipe Karan foi a oscilação dos dois times, nenhum dos dois times conseguiu abrir distância no placar quando esteve à frente do jogo.

O confronto ganhou dramaticidade e foi definido nos segundos finais. Na prática, a vitória de Rio Claro foi definida em uma roubada de bola do armador Marko Rikalo que resultou em cesta de Vitor Narcizo faltando 1 segundo para o estouro do cronômetro. Os destaques do jogo foram o ala-pivô Jonathan dos Anjos, que saiu de quadra com um duplo-duplo (13 pontos e 10 rebotes), e Rikalo, cestinha da noite com 19 pontos.

Próxima partida

Terça-feira (26/08) – 19h30 – Ginásio Hugão – Basket Osasco x Rio Claro Basquete