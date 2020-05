O uso de máscaras passa a ser obrigatório a partir desta quinta-feira (7) em Rio Claro e em todo o território estadual, conforme decreto do governo do estado. A determinação é para que, quando for indispensável sair de casa, as pessoas façam isso sempre com o uso de máscara de proteção.

“O uso da máscara e o isolamento social são as únicas maneiras comprovadamente eficazes de prevenção ao novo coronavírus”, lembra o prefeito João Teixeira Junior. “O isolamento ainda é o mais recomendado, mas quando não for possível permanecer em casa, a máscara é uma maneira de reduzir os riscos de contágio”, acrescenta o prefeito Juninho.

Conforme recomendações das autoridades de saúde, a comunidade em geral deve optar pelas máscaras caseiras, feitas de tecido. “Pedimos que não sejam adquiridas máscaras hospitalares, deixando este tipo de produto exclusivamente para consumo dos profissionais de saúde”, observa Maurício Monteiro, secretário municipal de Saúde.

A fiscalização do uso de máscaras será realizada por equipe da Vigilância Sanitária, que irá notificar quem estiver descumprindo a determinação. Já no caso de estabelecimentos comerciais que permitam o ingresso de pessoas sem uso de máscara, há a possibilidade de multa. O equipamento de proteção deve ser usado em espaços públicos, estabelecimentos que executem serviços essenciais, repartições públicas e transporte coletivo. Nos táxis e veículos utilizados por motoristas de aplicativos também continua sendo obrigatório o uso de máscaras. A medida vale enquanto perdurar o período de quarentena no estado.