Foi aprovada na Alesp, a antecipação do feriado estadual de 9 de Julho para a próxima segunda (25). Como antecipado nesta semana, Rio Claro seguirá a decisão do governo estadual em relação à antecipação do feriado.

Em material divulgado no início desta semana, a Prefeitura de Rio Claro havia informado que não anteciparia os feriados da Consciência Negra e Corpus Christi, como fez a capital paulista, mas que com relação ao 9 de Julho, seguiria a determinação estadual.

“Com a antecipação do feriado, reduzimos a necessidade de deslocamento de parte da população e com isso deverá ser ampliado o índice de isolamento social no município”, observou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, ao comentar sobre os feriados.

O governador João Doria solicitou a antecipação do feriado estadual do dia 9 de julho para a próxima segunda-feira (25 de maio).