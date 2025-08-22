Ruben Vitti, o “Rubão”

Empreendedor que começou vendendo chinelos de porta em porta faleceu aos 86 anos, deixando um legado de trabalho que se tornou referência regional

Rio Claro perdeu, nesta sexta-feira (22), um de seus mais tradicionais empreendedores. Faleceu, aos 86 anos, o comerciante Ruben Vitti, o “Rubão”, fundador da Sapataria Lago Azul. Ele deixa a viúva Maria Luíza Carraro Vitti, as filhas Sílvia (casada com Marcelo) e Adriana, e a memória do filho Cláudio, já falecido. Deixa ainda quatro netos, demais familiares e amigos.

O velório será realizado neste sábado (23), a partir das 12h30, no Memorial Cidade Jardim. O sepultamento está marcado para as 16h30, no mesmo local.

A trajetória de Rubão é um marco do empreendedorismo rio-clarense. Ele começou a vida profissional em um curtume, onde aprendeu a trabalhar com o couro. Após se casar com dona Maria Luiza, o casal deu início a um negócio artesanal: a fabricação de chinelos de couro cru. Enquanto Ruben recortava, trançava e colava o couro, dona Maria Luiza assumia a responsabilidade pelas vendas, saindo com sacola na mão, batendo de porta em porta. Com o crescimento da demanda, Rubão passou a lotar o porta-malas do carro para também sair vendendo.

Com o passar do tempo, novos modelos passaram a ser fabricados na fábrica localizada na Avenida 42. A empreitada familiar cresceu até que, em agosto de 1973, o casal, já com o apoio dos filhos, decidiu abrir uma loja de calçados, que se tornaria uma referência.

Hoje, a Sapataria Lago Azul é referência em calçados, confecções e artigos esportivos. Sob o comando de dona Maria Luiza e das filhas Sílvia e Adriana – e agora também da neta Jéssica –, a loja realiza lançamentos simultâneos com os grandes centros do país, mantendo-se como uma das mais tradicionais do comércio de Rio Claro e de toda a região.