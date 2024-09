Evento que antes seria na SP-127, será no Sobradão

A empresa Show Up, responsável pelo evento, emitiu um comunicado oficial falando sobre o novo local da festa, que acontece nos dias 27 e 28 de setembro

A edição de 2024 do Rio Claro Rodeio Festival, que acontece nos dias 27 e 28 de setembro, tem novo local para acontecer. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira, através das redes sociais da empresa. O novo lugar a abrigar o Rio Claro Rodeio Festival será o Sobradão Eventos. Antes o evento aconteceria em área próxima da SP-127.

“A Comissão Organizadora do Rio Claro Rodeio Festival foi surpreendida no dia 11.09, às 19h35, com decisão judicial onde a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo desaconselhou a realização do Rio Claro Rodeio Festival no local anunciado. A concessionária da rodovia também sugeriu a mudança de local. O Ministério Público do Estado de Sã Paulo acatou e concedeu a tutela antecipada proibindo a realização do evento no local anunciado. Devido ao ocorrido, o Rio Claro Rodeio Festival será realizado no mesmo layout e com a mesma estrutura no Sobradão Eventos. A comissão organizadora reitera total compromisso com as milhares de pessoas que já adquiriram seus ingressos e com toda população de RC e região. Aguardamos todos para dois dias de fortes emoções”, finaliza a nota.

Em conversa com a reportagem do JC, Junior Tricai falou sobre a mudança.

“Estamos nos organizando e tudo ficará conforme o planejado, teremos praça de alimentação e o bailão na parte coberta, dentro do Sobradão e na área externa, montaremos o palco principal, front stage, privates premium, camarote Tamaru Gourmet, camarotes privativos, individual, arena e arquibancada coberta”, explicou. Tricai também comentou sobre uma parceria feita com 80 motoristas de aplicativos que estarão na região, transportando o público. “Teremos esses motoristas atuando, o que será excelente para o público que pretende não ir de carro. Temos também a vantagem do evento acontecer dentro da cidade”, finalizou.