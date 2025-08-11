Imagem ilustrativa (Paulo Pinto/Agência Brasil)

De acordo com o IPMet, a passagem de uma massa de ar frio e seco provocou queda acentuada nas temperaturas em Rio Claro nesse domingo (10), com mínima de 1,9°C registrada pela Estação Meteorológica local. Essa massa mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo, apresentando céu pouco nublado e ausência de chuvas na maior parte do território, exceto na região leste, onde a nebulosidade varia e há possibilidade de chuvas isoladas no litoral norte. As temperaturas seguem baixas, sobretudo durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

Na Estação Meteorológica instalada no campus da Unesp, a mínima de hoje (11) foi de 4,7°C, e a máxima prevista deve variar entre 21°C e 23°C. Os dados são fornecidos pela Estação Ceapla/IGCE/UNESP, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.