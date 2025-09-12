Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo segue estável com predomínio de sol, pouca nebulosidade e baixos percentuais de umidade do ar, devido à atuação de uma massa de ar seco no interior do estado de São Paulo, segundo o IPMet. As manhãs permanecem frias, enquanto as tardes registram temperaturas elevadas.

Nessa quinta-feira (11), o menor índice de umidade relativa do ano foi registrado na cidade, chegando a 15%. Em locais sem vegetação, os valores podem ter sido ainda menores. Essas condições devem se manter até segunda-feira (15), com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A aproximação de uma nova frente fria poderá gerar instabilidades isoladas a partir da tarde, com chuvas pontuais em algumas regiões. Na terça-feira (16), a frente se desloca pelo estado, aumentando a ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje (12) foi de 15,1°C, e a máxima prevista é de 33°C, conforme dados da Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e da prefeitura municipal de Rio Claro.