Imagen ilustrativa

De acordo com o IPMet, uma massa de ar seco atua sobre o estado de São Paulo, mantendo o tempo quente e seco em Rio Claro, com predomínio de sol, pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. As temperaturas apresentam aumento significativo, enquanto os índices de umidade do ar permanecem baixos, principalmente durante a tarde.

O final de semana será de tempo estável na maior parte do interior paulista, incluindo Rio Claro, com sol, poucas nuvens e sem chuva, e temperaturas elevadas. Hoje (22), a Estação Meteorológica da Unesp registrou mínima de 14,2°C e a máxima prevista é de 35°C.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro).