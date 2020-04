Com 503 casos confirmados, de acordo com o boletim desta semana da Vigilância Epidemiológica, Rio Claro realiza mutirão de combate à dengue no bairro Cidade Nova neste sábado (25). A ação está inserida nos esforços da prefeitura para evitar a proliferação do mosquito transmissor e, consequentemente, novos casos da doença. Semanalmente os mutirões são realizados para remover potenciais criadouros do mosquito e orientar a comunidade.