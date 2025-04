Imagem ilustrativa

A Vigilância Epidemiológica de Rio Claro divulgou boletim nesta sexta-feira (25) em que aponta 2.682 casos de dengue neste ano no município. Foram confirmados 214 novos casos nos últimos dez dias. O município registrou neste ano sete óbitos por dengue.

Os bairros Vila Alemã (com 150 casos) e Jardim Floridiana (com 133) são os com mais casos de dengue no município. O Cervezão registra 130 casos, o Centro tem 96 casos, na Vila Nova são 93 casos e no Arco-íris, 83. A prefeitura de Rio Claro tem feito vistorias permanentes em imóveis e mutirões nos bairros para remover criadouros do mosquito Aedes aepypti.

A população deve colaborar deixando as residências e ambiente de trabalho organizados e sem nenhum recipiente que possa acumular água. A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro alerta que esta medida simples faz a diferença para evitar novos casos da doença, já que mínima quantidade de água é suficiente para a reprodução do Aedes aegypti. O repelente deve ser usado por todos, principalmente por quem está com dengue, para que essas pessoas não passem o vírus para outras.