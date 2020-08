O primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em Rio Claro no dia 25 de Março de 2020, hoje, 21 de Agosto, 159 dias depois, o município ultrapassou a marca de 100 mortes pela doença.

O boletim divulgado pela Fundação Municipal de Saúde nesta sexta (21), trouxe a informação de dois novos óbitos em decorrência do coronavírus, fazendo com que Rio Claro totalize, até o momento, 101 vítimas fatais da Covid-19.

Apesar dos casos terem começado a surgir na cidade no final de Março, a primeira morte pela doença em Rio Claro foi confirmada apenas em 9 de Abril, ou seja, há 132 dias.

De lá para cá, Rio Claro, assim como quase todas as cidades do país, passou a ter mais casos confirmados por dia e, com isso, um aumento considerável no número de mortes. O recorde de novos óbitos registrados no município se deu em 25 de Junho, quando seis vítimas fatais foram contabilizadas.

O número total de mortes, completando uma centena, chama atenção, porém nos últimos dias já houve uma estabilização no número de novos registro. Nesta semana, por exemplo, apenas três óbitos foram registrados até esta sexta, número relativamente baixo se comparado com outras semanas durante a pandemia.

Evolução

Confira abaixo gráficos com a evolução da Covid-19 em Rio Claro desde 25 de Março: